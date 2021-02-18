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رياضة

تعيين هاشيموتو رئيسة لـ اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:34 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلنت اليابان عن تعيين وزيرة الرياضة السابقة سايكو هاشيموتو رئيسة للجنة المنظمة للأولمبياد وذلك خلفًا للرئيس السابق  يوشيرو موري والذي استقال على خلفية تصريحات مسيئة للمرأة.

حيث صرح "موري " في وقت سابق أنه لا يحب العمل مع النساء لأنهم يكثرن من الكلام أثناء الإجتماعات الأمر الذي دفع اللجنة الأولمبية الدولية للتعليق على هذا التصريح بأنه ينافي القيم الأولمبية ومع موجة الانتقادات التي وجهت ليوشيرو موري، قرر تقديم استقالته ليتم تعيين هاشيموتو بدلًا منه.

وهاشيموتو هي بطلة رياضية سابقة حيث مارست رياضة التزحلق الفني على الجليد وسباق الدراجات، وحققت برونزية سباق 1500 م في  منافسات التزحلق الفني على الجليد بالأولمبياد الشتوية عام 1992 كما حققت ست ميداليات ذهبية في الألعاب الآسيوية الشتوية.

وأكدت هاشيموتو أنها لن تدخر جهدًا لظهور الأولمبياد في أفضل صورة.

وتستضيف اليابان دورة الأولمبياد الأولمبية الصيفية في الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل وذلك بعد تأجيلها من العام الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا عالميًا.
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