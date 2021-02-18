الأمم المتحدة: اليمن يسير بسرعة نحو مجاعة كبرى

أكد مارك لوكوك، وكيل الأمين العام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، أن اليمن يتحرك بسرعة نحو مجاعة لم يشهدها العالم منذ عقود.











وأكد وجود فرصة لتحقيق السلام الدائم في اليمن، مشيرا إلى سقوط 4 صواريخ على مأرب وصواريخ أخرى سقطت قرب مخيمات النازحين.





ودعا إلى تسهيل وصول المساعدات إلى اليمن دون عوائق، مضيفا ان الحوثيين يتدخلون في توزيع المساعدات وهذا غير مقبول.





وكشف أن الامم المتحدة حصلت على 1.9 مليار دولار لتمويل المساعدات في 2020، مطالبا بمزيد من التمويل لمنع حصول مجاعة باليمن.









وأكد ضرورة توفير مليارات دولار لتجنب المجاعة في اليمن، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث مجاعة في اليمن سيضيع السلام.











ودعا شركاء اليمن إلى دعم الحكومة عبر ضخ النقد الأجنبي بكثرة، كاشفا عن وجود 13 سفينة محملة بالوقود تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة.



