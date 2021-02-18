عرض مسلسل شقة فيصل.. اليوم

أجواء كوميدية ممزوجة برحلة صعود ينطلق فيها الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز في المُسلسل المُميز "شقة فيصل" الذي تعرضه قناة " MBC مصر" يوميًا في تمام السابعة مساءً، بداية من اليوم "الخميس".





تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يحلم "ميزو" بالغناء والشهرة على الرغم من الظروف القاسية التي يعيش فيها، إلا أنه يسعى لتحقيق حلمه فيُقرر السفر إلى القاهرة من أجل البحث عن فرصة للغناء.









تمنحه والدته كل ما تملك، ولكن شقيقه يقوم بسرقته مما يضطره إلي البحث عن والده الذي انقطعت أخباره وتبدأ رحلته مع البحث والصعود والنجاح بصورة متوازية.









مُسلسل "شقة فيصل" يُشارك في بطولته بالإضافة لكريم محمود عبد العزيز، كل من آيتن عامر، ونسرين أمين، ووائل نور، وصلاح عبد الله، وأحمد فتحي، ووائل نور، ومصطفي أبو سريع، وأحمد حلاوة، وصبري عبد المنعم، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.





يُعرض مسلسل "شقة فيصل" مع النجم كريم محمود عبد العزيز، على "MBC مصر" يوميًا من السبت للخميس في تمام الساعة 7 مساءً، ويبدأ عرضه اليوم الخميس.