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السيسي: مصر مستعدة كامل لتقديم خبراتها وتجربتها لخدمة الأشقاء الليبيين

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:33 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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شيرين عادل
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى عبد الحميد الديبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، اليوم الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تقرير أذاعته فضائية اكسترا نيوز برئيس الحكومة الليبية فى بلده الثانى مصر، مجددا التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسى ممثلى الشعب بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة فى انسجام وشكل موحد بشكل يرفع المصلحة الوطنية.

وشدد الرئيس على حرص مصر للاستمرار بدعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته، وأن المرحلة الحالى تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك اتجاه المجالات المختلفة بدءا باستعادة الأمن مرورا بتثبيت دعائم الدولة.

وأكد الرئيس استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها وتجربتها لخدمة الأشقاء الليبيين بما يساهم فى وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو أفاق البناء والتنمية، والاستقرار.

وقد أضاف السفير بسام راضى أن اللقاء شهد استعراض الجهود الليبية خلال الفترة المقبلة لقيادة المرحلة الانتقالية وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمساندة الجانب الليبى فى المسئولية التاريخية فى تلك الفترة وتم التوافق على تبادل الزيارات على مستوى المسئولين التنفيذيين لنقل الخبرة والتجرية إلى الجانب الليبى.


وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى معربا عن تقدير واعتزاز بلاده بالجهود المصرية الصادقة والفعالة فى مختلف مسارات الأزمة الليبية  خلال الفترة الماضية والتى نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبين وانهاء حالة الانقسام ودعم مصر للمؤسسات الليبية فى مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وأكد رئيس الحكومة الليبية أن ليبيا حكومة وشعبا تتطع حكومة وشعبا إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة فى مواجهة الجماعات المتطرفة بقيادة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح.
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