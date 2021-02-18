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فن

هاني شاكر وكارول سماحة في حدث فني لأول مرة.. تفاصيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:56 م
صدى البلد
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سعيد فراج
أصدرت لايف ستايلز ستوديوز عملين منفصلين بطريقة الفيديو كليب الأول خاص بكارول سماحة والثاني لهاني شاكر.

وتجمع القصة بين العملين من خلال ترابط الأحداث، من إخراج بتول عرفة التي رسمت هذه الفكرة المميزة، بحيث يحل هاني شاكر ضيفًا على فيديو كليب كارول سماحة، ونفس الأمر يتكرر مع سماحة التي تحل ضيفة على فيديو كليب شاكر.

وصدر العملان في نفس الوقت، مما يجعل هذا الحدث الفني الموسيقي المميز هو الأول من نوعه في العالم العربي.

ورغم أن العملين منفصلان إلا أنهما يرتبطان في الأحداث والقصة والمضمون ويكملان بعضهما البعض، الأمر الذي سيثير حماس الجمهور العربي، ففي فيديو كليب كارول سماحة الذي سيحمل اسم "شكرًا" ، من كلمات أحمد مرزوق.

ألحان يوسف دميركول، توزيع وميكس دياب مكاري، نرى اللقاء بينها وبين هاني شاكر في إحدى المناسبات بقالب تمثيلي رومانسي يخطف الأنفاس، في حين يحمل فيديو كليب هاني شاكر اسم "بقالي كتير" من كلمات إيهاب عبد العظيم.

ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل، ويتم فيه استكمال القصة نفسها من خلال ترابط الأحداث، منها مشهد تمثيلي لمشاجرة بين هاني وكارول، في شرح واضح للأحداث وترابطها بين العملين ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع تعاون فني فريد، يستمتع خلاله بوجبة فنية راقية من جمال الأداء ورقة النغم وروعة الكلمات.

كل هذه التفاصيل ظهرت بوضوح مع العرض الأول لهذين الفيديو كليبين الجديدين عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب، لكن الأكيد أنهما سيشكلان حدثًا فنيًا سيخلده التاريخ الموسيقي.
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