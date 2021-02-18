فيات ونيسان ورينو .. وباقة أسعار أقل من 200 ألف جنيه

تتنافس كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية في تقديم العديد من القدرات الفنية، والعوامل الخاصة بوسائل الأمان والتحكم، وأيضًا عناصر التصميم الخارجي والداخلي، ولا شك أن عامل السعر يشكل أهمية كبيرة لدى العديد من الراغبين في اقتناء سيارة جديدة تحمل موديل العام 2021.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري ابرز 3 سيارات بأسعار أقل من 200 ألف.

1- رينو لوجان 2021





تأتي السيارة رينو لوجان 2021 بمحرك سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج بقوة 90 حصان، و عزم للدوران 128 نيوتن/متر، كما تضم نسخة اخرى بقوة 110 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر.





وتقدم عبر فئتين من نواقل الحركة الأول مانيوال، والثاني أوتوماتيكي الأداء، و بنسبة استهلاك للوقود تتراوح بين 6.2 و 6.3 لتر، عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم، كما يمكنها تحقيق سرعة 100 كم، في مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية من وضع الثبات.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو لوجان 2021 :





الفئة الأولى مانيوال موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 174 ألف جنيه.

الفئة الثانية مانيوال موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 188 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 198 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 208 آلاف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل E3 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 221 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل E3 / BLACK EDTION 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 229.500 جنيه.

1- نيسان صني 2021





تستمد نيسان صني موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 108 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر، كما تأتي بإصدارين من نواقل الحركة.

وبهذه القدرات تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 15.5 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم/ساعة.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان صني موديل 2021 :

الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 179.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 201 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 214.500 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 225.500 جنيه.

3- فيات تيبو موديل 2021

زودت تيبو بنوعين من المحركات الأول يتصل بناقل حركة مانيوال، ويأتي بسعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 حصان، و عزم أقصى للدوران 127 نيوتن/ متر، والآخر مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات.

ويبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.7 لتر/100 كم، بينما تتراوح قدرة السيارة على التسارع بين 11.2 إلى 11.5 ثانية، عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة فيات تيبو موديل 2021:

الفئة الأولى مانيوال موديل PACK1 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 198.900 جنيه.

الفئة الثانية مانيوال موديل PACK2 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 213.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PACK1 2021محرك 1600 سي سي بسعر 259.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 POP هاتشباك محرك 1600 سي سي بسعر 279.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 301.900 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل 2021 هاتشباك محرك 1600 سي سي بسعر 319.900 جنيه.