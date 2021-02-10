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سيارات

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:23 ص
رينو لوجان renault
رينو لوجان renault logan
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اشرف عطية
حلم امتلاك سيارة يراود الكثير من محبي القيادة وهذا الحلم ليس في إمكان الأغنياء فقط، بل يمكن لأي شخص امتلاك سيارة ابتداء من 40.000 جنيه خصوصا بعد ابتعاد الكثير عن السيارات الزيرو والاتجاه إلى سوق المستعمل.


وفي هذا السياق نعرض عليكم أفضل خمس سيارات في باقة أقل من 100 ألف جنيه.


1- لانسر كريستاله mitsubishi lancer crystal
تتميز السيارة لانسر والتي يلقبها المصريون بـ"الكريستالة" نطرا لمكانتها عندهم، بأدائها الرياضي وتوجيهها المميز، الذي يعزز من ثباتها رغم انخفاضها الشديد، وانخفاض وضعية الموتور الذي يعد ميزة وعيبا في نفس الوقت، فميزته جعل السيارة ثابتة على الطريق، أما العيب فيتمثل في اصطدام بدن السيارة بالمطبات الأرضية، خاصة في حال اكتمال عدد ركاب السيارة.


السيارة لانسر كريستالة، والتي بدأ إنتاجها من عام 1996 حتي عام 2000 وكانت تصنع في اليابان وقتها، لذلك تتميز بمتانتها العالية واعتماديتها الشديدة.


ويتراوح سعر السيارة لانسر كريستالة من 70.000 جنيه حتى 90.000 جنيه حسب الكماليات والفتيس مانيوال أم أوتوماتيك.


2- سوزوكي ماروتي suzuki alto
تأتي السيارة سوزوكي ماروتي suzuki alto بمحرك 800 سي سي وفتيس مانيوال، ويتوافر بها العديد من الكماليات مثل سنتر لوك وكاسيت، ويبلغ متوسط سعرها موديل 1994 حوالي 30.000 جنيه.


3- سوزوكي ألتو suzuki alto
تأتي السيارة سوزوكي ألتو suzuki alto بمحرك 800 سي سي بقوة 48 حصانا، وفتيس مانيوال، ويتوافر بالسيارة العديد من الكماليات الأساسية من تكييف وباور وزجاج كهربائي وكاسيت، ويبلغ متوسط سعرها موديل 2006 حوالي 56.000 جنيه.


4- شيفروليه افيو 2009
تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 83 حصانا عند 5600 لفة في الدقيقة وبعزم دوران 128 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وتأتي مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات مع خزان وقود سعة 45 لترا ونظام جر أمامي، وسعرها حاليا في سوق المستعمل حوالي 90.000 جنيه.


5- رينو لوجان renault logan
تنتمي السيارة رينو لوجان renault logan لفئة السيارات السيدان بمحرك 4 سلندر متاحة بفتيس مانيوال أو أوتوماتيك بمحرك 1600 سى سى
90 حصان وبخزان وقود يتسع حتى 50 لتر بنزين وتستهلك 7 لترات بنزين لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة، ويبدأ سعرها في مصر من 70.000 جنيه للفئات المانيوال.
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