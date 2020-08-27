أشهر 5 سيارات مستعملة يفضلها المصريون

يبحث المشتري المصري دائمًا قبل شراء سيارة مستعملة، عن توفر قطع غيارها وسعرها المناسب، خاصةً بعد ارتفاع سعر أسعار السيارات المستعملة خلال العامين السابقين، ولكن هناك بعض الموديلات في السيارات المستعملة يفضلها المصريون عند الشراء نتعرف عليها في هذا التقرير.

هيونداي إلنترا

تتميز بمحرك 1600 سي سي ، 16 صباب بقوة 130 حصان، وعزم 157 نيوتن ، ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات أو يدوي 6 سرعات ، فرامل ABS 2 ايرباج (اختياري) ولا توجد وسائل امان اساسية ، كما أن السيارة تتمتع بشهرة كبيرة في سوق المستعمل.









لانسر بومة

تحتوي ميتسوبيشي لانسر puma ، على محرك قوي سعته 1.6 لتر حتى 2.4 لتر حسب مناطق طرحها، مما يجعلها أكثر متعة في القيادة، بها قوة دفع 168 حصانًا و 167 رطلًا من عزم الدوران.





يتوفر الدفع الرباعي كخيار في بعض إصدارات السيارة، مما يمنح ميتسوبيشي لانسر بومة تحديداُ موديل 2017 ميزة كبيرة خلال فصل الشتاء، لقدرتها على السير وسط الثلوج والطرق غير الممهدة









كيا سيراتو





1.6 لتر 4 سلندر قوة 126 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر – صرفية وقود 6.9 لتر/100 كم – تسارع 0-100 كم/س في 12 ثوان – سرعة قصوى 190 كم/س – جير أوتوماتيكي 6 سرعات.





رينو لوجان

تحتوي على محرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي ، ليولد قوة قدرها 90 حصان، وعزم اقصى للدوران 128 نيوتن متر.





وتعتمد على الدفع الأمامى الذي يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/س ، في غضون نحو 11.5 ثانية ، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود لديها نحو 6.3 لتر لكل 100كم.









نيسان صني

من اشهر السيارات في سوق المستعمل تتميز بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان، ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ4 سرعات كما تستهلك وقود لكل 100 كم 6.9 لتر، وتبلغ التسارع إلى 100 كم/ساعة 15.5 ثانية ، أما سرعتها القصوى 178 كم/ساعة و عدد المقاعد 5 والأبواب 4 و فاميه خلفي.