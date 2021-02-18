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تعليم

ألسن عين شمس تحذر الطلاب من عدم دفع المصروفات.. تفاصيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:02 م
طلا جامعات
طلا جامعات
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حسام الفقي
أصدرت كلية الالسن جامعة عين شمس بيانا للطلاب بشان سرعة سداد المصروفات الدراسية عن طريق منصة الدفع الإلكتروني http://ums.asu.edu.eg/ .

وأكدت الكلية في بيانها مراعاة وجود قيمة المصروفات ببطاقة الدفع الإلكتروني + الرسوم البنكية لعدم حجب النتائج الدراسية للعام الجامعي 2020/2021.

وأشارت الي انه في حالة وجود أي مشكلة برجاء غلق الموقع والتوجه إلى مكتب شؤون التعليم والطلاب  بالكلية من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية ظهرا أيام :الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل إسبوع أو عن طريق إرسال message   على صفحة الكلية  وكتابة الاسم والقسم والرقم القومي.
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