ألسن عين شمس تحذر الطلاب من عدم دفع المصروفات.. تفاصيل

أصدرت كلية الالسن جامعة عين شمس بيانا للطلاب بشان سرعة سداد المصروفات الدراسية عن طريق منصة الدفع الإلكتروني http://ums.asu.edu.eg/





وأكدت الكلية في بيانها مراعاة وجود قيمة المصروفات ببطاقة الدفع الإلكتروني + الرسوم البنكية لعدم حجب النتائج الدراسية للعام الجامعي 2020/2021.





وأشارت الي انه في حالة وجود أي مشكلة برجاء غلق الموقع والتوجه إلى مكتب شؤون التعليم والطلاب بالكلية من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية ظهرا أيام :الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل إسبوع أو عن طريق إرسال message على صفحة الكلية وكتابة الاسم والقسم والرقم القومي.