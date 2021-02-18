مصرع طفلة إثر انهيار جدار منزل بمركز إدكو

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الخميس، إثر انهيار جدار منزل عليها بقرية ديبونو التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتم حفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إدكو يفيد بوصول بلاغ من المستشفى العام باستقبال جثة "رشا. إ. ص"، ٧ سنوات، أثر سقوط جدار منزل عليها.





وتم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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