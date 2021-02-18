حريق بمخزن أسطوانات بوتاجاز في ملوي.. وإخلاء المنازل المجاورة

نشب مساء اليوم الخميس، حريق هائل بمخزن أسطوانات بوتاجاز بقرية تندة التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاوره.











وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا عن نشوب الحريق بمخزن أسطوانات البوتاجاز بقرية تنده بمركز ملوي.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بمتابعة تداعيات الحريق والوقوف علي أسبابه وحصر التلفيات والخسائر.

وأوضح أنه تم الدفع بـ 4 سيارات حماية مدنية وسيارتي إسعاف كما تم إخلاء السكان من المنازل المجاورة حفاظًا على سلامتهم، ولا توجد إصابات حتي الآن.

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