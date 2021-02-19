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حوادث

حبس سيدة انتحلت صفة موظفة بالشئون الاجتماعية لتسرق أموال كبار السن

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس سيدة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بانتحال صفة موظفة بالشئون الإجتماعية وإيهام كبار السن بقدرتها على صرف معاشات شهرية لهم وسرقة اموالهم ومتعلقاتهم الشخصية بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ابتكرت سيدة وسيلة جديدة لسرقة كبار السن، حيث انتحلت صفة موظفة بالشئون الإجتماعية وإيهام ضحاياها بقدرتها على صرف معاشات شهرية لهم، إلا ان رجال الأمن كانوا لها بالمرصاد واستطاعوا الإيقاع بها وضبطها، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة بتعرض عدد من كبار السن لسرقة أموالهم ومتعلقاتهم .

ومن خلال أحد الاكمنة بمنطقة الأميرية تم ضبط ربة منزل لها معلومات جنائية ، وبحوزتها سلسلة ذهب ، هاتف محمول ، مبلغ مالى .

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت امام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بسرقتها من داخل مسكن ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" عقب إخبارها بأنها موظفة بالشئون الإجتماعية وإيهامها بقدرتها على صرف معاشات شهرية لها.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة .

وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكاب عدد 4 جرائم سرقة بذات الأسلوب .

وتم بإرشادها ضبط مبلغ مالى من متحصلات جرائم السرقة بمسكنها ، وأضافت بإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمة وإتهموها بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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