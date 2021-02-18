برلماني : استعادة مصر للعلاقات الروسية نقطة إيجابية تحسب لجهود الرئيس

قال النائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إنه السياحة الروسية تمثل "رقم واحد" في تصنيف الدول الأكثر زيارة لمصر حيث يعتبر الروسيون الدولة من أهم المقاصد السياحية التي يترددون عليها دوما، وعودة استئناف الرحلات الجوية مع دولة روسيا ما هي إلا دفعة قوية تحفز النشاط السياحي علي العمل وتزيد من إيرادته.





وأضاف "ادريس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن خطوة إستعادة العلاقة الدولية مع روسيا تحسب نقطة إيجابية لصالح الرئيس السيسي وجهوده حول تعزيز علاقات مصر مع مختلف دول العالم وأبرزها روسيا بإعتبارها قوة عظمي.





وناشد عضو مجلس النواب، بضرورة منح تسهيلات وقروض ميسرة للعاملين بالسياحة، فضلا عن رفع كفاءة المنشآت الفندقية بما يهدف إلي دعم كافة أضلاع القطاع.









جاء ذلك بعد أن وافقت سلطة الطيران المصرية، لشركة نورد ويلد الروسية، على القيام بـ4 رحلات اسبوعية ابتداء من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين الى الغردقة، ورحلتين الى شرم الشيخ، بعد موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة الى شرم الشيخ والغردقة، التى توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى 31 اكتوبر 2015 .





وصرح الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، بأن الشركة الروسية تقدمت إلى السلطة ، لتشغيل رحلاتها في 28 مارس المقبل، وتكون مباشرة من المطارات الروسية الي شرم الشيخ والغردقة ، وسوف يتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل، مؤكدا أن المطارات المصرية تضاهى نظيرتها العالمية من حيث الامن والسلامة الجوية ، ووجود احدث اجهزة التفتيش في انهاء اجراءات سفر ووصول الركاب .









وأشار نوير الى أن وفدا روسيا مكونا من ١٧ فردا من مفتشي الامن بوزارة النقل الروسية، قام مؤخرا بجولة تفتيشية ، استغرقت 7 ايام على مطارى شرم الشيخ والغردقة ، وأشادوا بالاجراءات الامنية المتبعة بالمطارين.







