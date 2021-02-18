إبراهيم عيسى: الإخوان الأكثر شماتة ويُحولونها دائمًا إلى فعل ديني

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن جماعة الإخوان هي الأكثر شماتة في مصر، ويُحولون الشماتة دائمًا إلى فعل ديني، مشيرًا إلى أن التدني منهج حياة الشماتة وأصبحت سلوكا دينيا للإخوان.





واضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الإخوان تستبيح الشماتة ليشفي صدرهم الذي يكره من لا يريده، موضحًا أنهم عملوا على أسلمة الشماتة والبذاءة، مؤكدًا أن هذه الصفات بعيدة عن الصفات الإسلامية، حيث إن هذه الشماتة تصل إلى التطاول في الجنازات.





وأشار إلى أن شماتة الإخوان مبررة لصفتهم الإرهابية، موضحًا أن هناك جماعة أخرى تستبيح الشماتة بدعوى حب الوطن، وأصيبوا بالشماتة في الخصوم وعند الاختصام، منهم من يشمت في المعارضين للدولة، هذه ليست إنسانية، بينما الثورجية هم الجماعة الثالثة في الشماتة، متابعًا: "الشماتة والتحقير لا تسود الأمم إلى التقدم".