برلماني يكشف حقيقة استخدام مادة مسرطنة في إنتاج الخبز





حذر النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب المصريين من الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا التي تنتشر بشكل يومي وعلى رأسها شائعات الخبز، مؤكدا أن هذه الشائعات والأخبار الكاذبة تهدف إلى إثارة الفوضى والتشكيك في الحكومة والقيادة السياسية لأغراض خبيثة تمولها الجماعات الإرهابية والكارهين لمصر.









واوضح القطامي خلال تصريحات له، أن الشائعات تركز على الأمور التي تمس المواطن المصري البسيط، لذلك تركز على الخبز والدعم، موضحا انه انتشر مؤخرا العديد من الشائعات على مدار الأيام الماضية أبرزها رفع الدعم عن الخبز وآخرها استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" المسرطنة فى إنتاج الخبز.









وأشاد عضو مجلس النواب بجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في محاربة الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لاستخدام أى مواد مسرطنة في إنتاج الخبز، وأن مادة "برومات البوتاسيوم" غير مستخدمة نهائيًا في إنتاج الخبز البلدى.







