ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد غنائه راب .. محمد هنيدي يطالب موسوعة جينيس بهذا الأمر

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:35 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
Advertisements
مصطفى كرم

علق الفنان محمد هنيدي على أدائه اغنية راب جديدة في أحد الاعلانات التي حازت إعجاب عدد كبير من متابعيه مطالبينه باستمراره في الغناء.


وكتب هنيدي عبر حسابه بفيسبوك قائلا: "أطالب موسوعة جينيس فورا .. بتغيير لقب صاحب اسرع رابر في التاريخ باسم محمد هنيدي احمد عبد الجواد مواليد سنة ١٩٩١ واغنيته الجديدة مع مولتو بدلا من المدعو امينم والا سنضطر لمقاضاه الموسوعة".


ويشارك النجم محمد هنيدي، في بطولة فيلم  "النمس والإنس"، بالاشتراك مع منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.


وكانت احدث أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 أيام في الساحل والتي شارك في بطولتها عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.

بعد غنائه راب .. محمد هنيدي يطالب موسوعة جينيس بهذا الأمر
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

احذفه فورا.. ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق شهير تهدد مليار هاتف أندرويد

منفعلا.. تامر أمين يوجه رسالة قاسية لـ فرجاني ساسي

الزمالك يفوز بصعوبة على الأهلي 28-27 في دورى محترفي اليد

إحباط مخطط بيع ثقافة مصر إلى قطر برعاية الإخوان.. تفاصيل

نداء عاجل من طيران الإمارات بشأن دخول البلاد

قرار عاجل من وزير التعليم لحسم مصير طلاب الدبلومة الامريكية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سلوكه تحت تأثير الكحول.. مسافر على متن طائرة يواجه عقوبة السجن عامين

أناقة وجرأة.. إطلالات جذابة لـ درة برفقة زوجها

تصميم مصفح لنسخة العملاق البافاري.. بي ام دابليو X7