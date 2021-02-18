قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة تحضير لازانيا بولونيز.













1 مكونات عجينة الازانيا





1- 3كوب دقيق

2- نصف كوب ماء

3- 4بيضه

4- م ص ملح





1 طريقة التحضير الازانيا





1-اخلط الدقيق مع البيض مع الملح ونصف كوب الماء اعجنه حتي تتمسك





2-ريح العجينة نصف ساعة في الثلاجة وبعدها طلعها افرده كويس جدا بسمق 1مل وقطعها مستطيلة 5 فى 10





3-ضع علي النار اناء بها ماء مغلي مع 2 معلقة زيت حتي السلق ثم أتركه حتي تبرد





2صوص البولونيز





1- 2بصل متوسط الحجم مفروم

2- 5 فص ثوم مفروم

3- 1000 جرام لحم مفروم

4- 600جرام صوص طماطم

5- 1 معلقة كبير ملح

6- 1معلقه كبير فلفل اسود

7- 1 معلقه صغير بابركي

8- 1معلقه صغير زعتر وجوزة الطيب





2 طريقة تحضير صوص بولونيز





1-ضع البصل المفروم والثوم المفروم في زيت والزبدة في اناء حتي يدبل





2-ضع الحم المفروم مع الخليط حتي السوي الجيد ثم الملح والفلفل السود والبابركي و الزعتر وجوزة الطيب وضع فوق الخليط صوص الطماطم حتي السوي...





3 مكونات صوص البشاميل





1- 70جرام زبدة

2- 4 معلقه دقيق

3- 800جرام لبن

4- م ص ملح

5- م ص جوزة آلطيب





3طريقة تحضير صوص البشاميل





1- ضع اناء على النار بها الزبدة





2-ضع 4 معلقة الدقيق مع التقليب حتي يعطه الوان الاصفر ثم يضف اليها اللبن مع التقليب السريع بمضرب سلك





3-تبيل كويس جدا ملح +جوزة آلطيب





مكونات طبق لازانيا بولونيز





1-شرائح لازانيا

2-صوص بشاميل

3-صوص بولونيز

4- 2كوب جبنة بارميزان





طريقة تحضير الطبق





1-ضع في اناء التقديم قليل من صوص البشاميل ثم شرائح الازانيا





2-ضع فوق شرائح الازنيا صوص بولونيز ثم شرائح الازنيا ثم صوص البولونيز ثم شرائح الازنيا ثم صوص البولونيز حتى ثلاثة طبقات





3-ضع فوق كل هذا الخليط صوص البشاميل ثم الجبنة البارميزان يدخل الفرن علي درجة الحرارة 180 لمدة نصف ساعة حتي السوي







