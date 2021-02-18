عميد زراعة عين شمس يكشف موعد امتحانات الدراسات العليا

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه بعد دراسة التماسات الطلاب الذين لديهم تضارب في مواعيد الامتحان تم تعديل الجدول النهائي لامتحانات الدراسات العليا الفصل الاول ( 2020-2021) ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا اللينك اضغط هن ا.





وأضاف الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد، إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد تعديلها حسب قرارات الحكومة بمد إجازة نصف العام، مشددًا على اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا.





وأكد أن الكلية قسمت الاختبارات على 4 فترات على مدار اليوم لتقليل أعداد الطلاب داخل لجان الاختبار والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، مشيرًا الى الإعتماد الكامل علي اختبارات "البابل شيت" والتصحيح الإلكتروني تسهيلًا علي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.





وشدد على أهمية ارتداء الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعي وأنه في حالة مخالفة الطالب يجرى التنبيه في المرة الأولى ثم تتطبق الإجراءات القانونية في المرة الثانية.



