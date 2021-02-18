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تعليم

عميد زراعة عين شمس يكشف موعد امتحانات الدراسات العليا

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:39 م
صدى البلد
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حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه بعد دراسة التماسات الطلاب الذين لديهم تضارب في مواعيد الامتحان تم تعديل الجدول النهائي لامتحانات الدراسات العليا الفصل الاول ( 2020-2021) ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

وأضاف الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد، إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد تعديلها حسب قرارات الحكومة بمد إجازة نصف العام، مشددًا على اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأكد أن الكلية قسمت الاختبارات على 4 فترات على مدار اليوم لتقليل أعداد الطلاب داخل لجان الاختبار والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، مشيرًا الى الإعتماد الكامل علي اختبارات "البابل شيت" والتصحيح الإلكتروني تسهيلًا علي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. 

وشدد على أهمية ارتداء الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعي وأنه في حالة مخالفة الطالب يجرى التنبيه في المرة الأولى ثم تتطبق الإجراءات القانونية في المرة الثانية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بضم كلا من  الدكتور احمد جلال السيد جاد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح حسن مرعي استاذ الفارماكولوجي بكلية الطب جامعة القاهرة لعضوية لجنة الاعجاز الرباني في الكون بالمجلس الاعلي للشئون الاسلامية.
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