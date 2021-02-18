إبراهيم عيسى: لقاحات كورونا ستُغطي سكان مصر منتصف 2022

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن اللقاحات المُنتجة ضد فيروس كورونا ستُغطي سكان مصر منتصف 2022، وهذا يشعرنا بالأمان، إلا أن ضعف الإنتاج رغم الإمكانات لبعض الدول شئ يخيفنا، وإن إنتاج اللقاحات يحتاج لكثير من الأموال لتغطية 70% من سكان العالم.





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك حالة من غياب العدالة في توزيع اللقاحات، وانعدام للعدالة مخيف جدًا، حيث إن 10% من دول العالم حصلوا على 75% من جرعات اللقاح المتوفرة، مضيفًا العالم يغيب عنه العدالة والمجتمعات النامية خارج حسابات العدالة الإنسانية الآن، بجانب أن التشكيك في فعالية بعض اللقاحات يستمر إلى الآن، موضحًا أن بريطانيا وأمريكا والإمارات وإسرائيل الأكثر توزيعًا وتوفيرًا للقاحات لشعوبهم.



