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إبراهيم عيسى: لقاحات كورونا ستُغطي سكان مصر منتصف 2022

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:44 م
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى
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ندى رأفت
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن اللقاحات المُنتجة ضد فيروس كورونا ستُغطي سكان مصر منتصف 2022، وهذا يشعرنا بالأمان، إلا أن ضعف الإنتاج رغم الإمكانات لبعض الدول شئ يخيفنا، وإن إنتاج اللقاحات يحتاج لكثير من الأموال لتغطية 70% من سكان العالم. 

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك حالة من غياب العدالة في توزيع اللقاحات، وانعدام للعدالة مخيف جدًا، حيث إن 10% من دول العالم حصلوا على 75% من جرعات اللقاح المتوفرة، مضيفًا العالم يغيب عنه العدالة والمجتمعات النامية خارج حسابات العدالة الإنسانية الآن، بجانب أن التشكيك في فعالية بعض اللقاحات يستمر إلى الآن، موضحًا أن بريطانيا وأمريكا والإمارات وإسرائيل الأكثر توزيعًا وتوفيرًا للقاحات لشعوبهم. 

وأوضح أن لقاح استرازينكا هو السعر الأرخص في العالم 6 دولارت وتوفر كميات بـ3 مليارات عبوة للقاح، بينما فايزر 522 مليون وسعرها 37 دولارا، ويأتي لقاح مودرنا الأمريكي الأغلي بحد اقصى للسعر يصل لـ74 دولارا.
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