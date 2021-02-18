رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يناقش تطورات ملف سد النهضة

‏التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اليوم بمكتبه مستشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبَّات، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وسفير السودان لدى إثيوبيا جمال الشيخ، وسفير الاتحاد الافريقي بالخرطوم محمد بلعيش.





وبحسب مكتب رئيس الوزراء السودان علي تويتر فقد ‏نقل ولد لبّات لرئيس الوزراء تحية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتور موسى فكي محمد.





تناول اللقاء بعض القضايا الافريقية كملف سد النهضة والتطورات التي شهدتها الحدود السودانية الإثيوبية مؤخرًا.



