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التصديري للصناعات الغذائية: مساندة الدولة للقطاع روجت للمنتج المصري عالميا

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:59 م
مساندة الدولة للقطاع
مساندة الدولة للقطاع روجت للمنتج المصري عالميا
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ندى رأفت
قال كريم أبو غالى عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ان أكثر من 400 شركة بقطاع الصناعات الغذائية تنتظر البرنامج الجديد للدعم التصديرى ، لافتا إلى ان المنتجات الغذائية المصرية عالية الجودة تغزو أسواق العالم بفضل مساندة الدولة لقطاع التصدير ، والتي روجت للمنتج المصري عالميا.


وأضاف أبو غالى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان الدولة تساند الشركات المصرية على المنافسة بالأسواق في ظل التحدى الشرس من الشركات العالمية ، خاصة أن الهدف منها هو الوصول لتحقيق 100 مليار دولار للصادرات المصرية خلال الـ 5سنوات القادمة ، لافتا إلى أهمية اعتماد البرنامج الجديد للدعم التصدير الذى تنتظره شركات التصدير للتسعير وبدء التصدير لأسواق أفريقيا وأمريكا .


وأوضح ابو غالى أن مبادرة البنك المركزى لتسوية مديونيات المصانع المتعثرة استفاد منها اكثر من 400 مصنع ، وتم رفع الفوائد المتاحة لهذه الشركات وهى مديونيات سلبية اثرت بشدة على قطاع التصدير خلال الفترة السابقة ، لافتا إلى ان تسديد هذه المديونيات جاء دعما للاقتصاد المصرى بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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