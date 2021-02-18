التصديري للصناعات الغذائية: مساندة الدولة للقطاع روجت للمنتج المصري عالميا

قال كريم أبو غالى عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ان أكثر من 400 شركة بقطاع الصناعات الغذائية تنتظر البرنامج الجديد للدعم التصديرى ، لافتا إلى ان المنتجات الغذائية المصرية عالية الجودة تغزو أسواق العالم بفضل مساندة الدولة لقطاع التصدير ، والتي روجت للمنتج المصري عالميا.











وأضاف أبو غالى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان الدولة تساند الشركات المصرية على المنافسة بالأسواق في ظل التحدى الشرس من الشركات العالمية ، خاصة أن الهدف منها هو الوصول لتحقيق 100 مليار دولار للصادرات المصرية خلال الـ 5سنوات القادمة ، لافتا إلى أهمية اعتماد البرنامج الجديد للدعم التصدير الذى تنتظره شركات التصدير للتسعير وبدء التصدير لأسواق أفريقيا وأمريكا .











وأوضح ابو غالى أن مبادرة البنك المركزى لتسوية مديونيات المصانع المتعثرة استفاد منها اكثر من 400 مصنع ، وتم رفع الفوائد المتاحة لهذه الشركات وهى مديونيات سلبية اثرت بشدة على قطاع التصدير خلال الفترة السابقة ، لافتا إلى ان تسديد هذه المديونيات جاء دعما للاقتصاد المصرى بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.