ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رومانسية أخيها.. سميرة سعيد تروي ذكريات طفولتها وسبب خلافها مع شقيقتها

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:15 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
Advertisements
أسامة علي
كشفت الديفا سميرة سعيد تفاصيل أهم مشاهد الطفولة التى لن تنساها، وشكل الحياة مع 7 أشقاء وحب أسرتها لأغانى كوكب الشرق أم كلثوم.

وقالت سميرة سعيد خلال حوارها مع برنامج "السيرة"، المذاع عبر فضائية "أون"، أنها لن تنسى مشهد عودة والدها يوميا من العمل وهو يحمل احتياجات المنزل، معقبة" ديما كان بيدخل شايل أقفاص".

وأوضحت سميرة سعيد، أنها فى مرحلة الطفولة كانت تتخانق مع أختها غزل التى تكبرها بــ 3 سنوات بسبب ملابس المدرسة.

وأشارت الديفا سميرة سعيد، إلى أن كل الأسرة كانت تحب الاستماع لأغانى كوكب الشرق أم كلثوم.

وتابعت سعيد:" هحكى موقف عن أخويا ويارب ما يزعل كان بيحب فى سن 17 سنه وكان ديما ماسك مخدة فى ايده وبيسمع أغانى أم كلثوم وهو متأثر جدا.. أخويا دا سندى بعد أبويا وعملى جدا".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سلوكه تحت تأثير الكحول.. مسافر على متن طائرة يواجه عقوبة السجن عامين

أناقة وجرأة.. إطلالات جذابة لـ درة برفقة زوجها

تصميم مصفح لنسخة العملاق البافاري.. بي ام دابليو X7