رومانسية أخيها.. سميرة سعيد تروي ذكريات طفولتها وسبب خلافها مع شقيقتها

كشفت الديفا سميرة سعيد تفاصيل أهم مشاهد الطفولة التى لن تنساها، وشكل الحياة مع 7 أشقاء وحب أسرتها لأغانى كوكب الشرق أم كلثوم.



وقالت سميرة سعيد خلال حوارها مع برنامج "السيرة"، المذاع عبر فضائية "أون"، أنها لن تنسى مشهد عودة والدها يوميا من العمل وهو يحمل احتياجات المنزل، معقبة" ديما كان بيدخل شايل أقفاص".



وأوضحت سميرة سعيد، أنها فى مرحلة الطفولة كانت تتخانق مع أختها غزل التى تكبرها بــ 3 سنوات بسبب ملابس المدرسة.



وأشارت الديفا سميرة سعيد، إلى أن كل الأسرة كانت تحب الاستماع لأغانى كوكب الشرق أم كلثوم.



وتابعت سعيد:" هحكى موقف عن أخويا ويارب ما يزعل كان بيحب فى سن 17 سنه وكان ديما ماسك مخدة فى ايده وبيسمع أغانى أم كلثوم وهو متأثر جدا.. أخويا دا سندى بعد أبويا وعملى جدا".

