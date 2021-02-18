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ديني

خالد الجندي يدعو لحملة وطنية لمواجهة الزيادة السكانية

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:09 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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عبد الرحمن محمد

طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتدشين حملة وطنية كبرى لمواجهة الزيادة السكانية تشمل تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والمساجد والكنائس والتعليم وكافة وسائل الإعلام في توعية المواطنين من مخاطر النمو السكانى، وتابع: "دى قضية وعى ولازم نوصلها للناس كلها.. والتيارات السلفية التي تعمل على تغييب وعى الناس هربانة في المتاع ومش حاسين بالناس.. زى الناس اللى بتنادى بزيادة السكان وهم قاعدين في الفنادق الفخمة خارج مصر".


وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن السلفيين لا يشعرون بأن الزيادة السكانية تلتهم الأخضر واليابس وأنها تعرقل أى عملية تنمية تقوم بها البلاد، وتابع: "الرسول قال طعام الواحد يكفى لاثنين ولم يقل لثلاثة أو أربعة أو خمسة".


وأوضح "الجندى"، أن هذه التيارات تدلس على الناس، وتحاول أن تصور تنظيم النسل على اعتبار أنه قتل للنفس، على خلاف الحقيقة، وعدم فهم للدين الإسلامى.

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