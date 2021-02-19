وزير الثقافة الأسبق: السفير التركي طلب مني التوسط لمقابلة شيخ الأزهر

قال الدكتور صابر عرب؛ وزير الثقافة الأسبق؛ إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعمل على سرقة العقول لافتا أن الدولة خلال سنوات حكم مبارك وأواخر حكم السادات كانت تتبع معهم أسلوب الاستسهال وعدم المواجهة.





وأوضح عرب في تصريحات لبرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN": "المدرسون التابعون لجماعة الإخوان الإرهابية كانوا يستقطبون الطلاب في المدارس الابتدائية".





وأشار عرب إلى علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بالاتراك؛ لافتا أن الحكومة التركية كانت تحاول السيطرة على مصر من خلال الجماعة التي كانت تسيطر على السلطة في مصر خلال حكم المعزول محمد مرسي.





وتابع: "السفير التركي السابق في القاهرة تواصل معي حين كنت في الوزارة وأخبرني أنه يحاول مقابلة شيخ الأزهر ولم يتمكن وطلب مني التوسط من أجل تحديد موعد".





وأوضح: "السفير التركي أخبرني أن حكومة بلاده سوف تتبرع بـ5 ألاف خروف لفقراء المصريين خلال العيد واشترط أن يعلن شيخ الأزهر ذلك".





وأكمل: "أخبرت السفير التركي أنني سوف أعتبر وكأنني لم أسمع شيء مما قالة ورفضت بالتأكيد نقل الأمور إلى شيخ الأزهر".





وكشف عرب أن الحكومة التركية كانت لديها خطة بالتعاون مع الإخوان لإنشاء مدارس تركية في كافة المدن المصرية لافتا أنهم أنشأوا بالفعل مدرسة في التجمع الخامس.



