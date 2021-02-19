ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ناجي إبراهيم: تعمير سيناء سيدحر الإرهاب

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:17 ص
تعمير سيناء
تعمير سيناء
Advertisements
قال المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام تعمير سيناء، ان سيناء تغيرت تماما منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، موضحا أن القوات المسلحة لا تزال تطهر الأرض من الارهاريبين والخونة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، :" أن التنمية هي التي سوف تساهم في دحر الإرهاب في المنظمة، والدولة أقامت ١٣ مزرعة نموذجية حتي يتم المساهمة في التنمية".


وأكد إبراهيم أن سيناء الان أمن وأمان، بسبب فرص العمل وتلاحم أطياف الشعب علي أرض سيناء من فلاحين وصعايدة واهل سيناء.


وتابع: " تم رفع كفاءة عدد كبير من المنازل بمبلغ يقرب من ٣ مليارات".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تجهيز التجمعات التنموية بالحسنة ونخل للافتتاح الرسمي في شمال سيناء

تجهيز 100 فصل و9 مساجد.. مديريات الخدمات تحدد احتياجاتها لتنمية منطقة وسط سيناء

نواب جنوب سيناء: الدولة دحرت الإرهاب وتواصل البناء والمشروعات التنموية

بدء إدارة وتشغيل التجمعات التنموية الزراعية بوسط سيناء

تجديد ١٠٥عمارة سكنية بحي المساعيد بالعريش

التجمعات الزراعية..خطوة على طريق التنمية الشاملة والتوطين في وسط سيناء

ترشيحاتنا

أثناء الصلاة.. وفاة نائب مدير الدقهلية للسكر في مسجد الشركة

منع توريث الشقق للأبناء وتحرير العقد الأصلى بعد 50 عاما.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

هاشتاج شكرا دكتور طارق شوقي يجتاح فيس بوك بعد قرارات اليوم

حادث بشع.. سيارة نقل تدهس سيارتين داخل محطة بنزين.. فيديو

تعرف على درجات وعدد أسئلة امتحانات الاعدادية بعد قرارات وزير التعليم الجديدة

فيات ونيسان ورينو .. وباقة أسعار أقل من 200 ألف جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد مذهلة للبصل المشوي.. الثالثة أهمها

بسبب سلوكه تحت تأثير الكحول.. مسافر على متن طائرة يواجه عقوبة السجن عامين

أناقة وجرأة.. إطلالات جذابة لـ درة برفقة زوجها