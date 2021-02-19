ناجي إبراهيم: تعمير سيناء سيدحر الإرهاب

قال المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام تعمير سيناء، ان سيناء تغيرت تماما منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، موضحا أن القوات المسلحة لا تزال تطهر الأرض من الارهاريبين والخونة.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، :" أن التنمية هي التي سوف تساهم في دحر الإرهاب في المنظمة، والدولة أقامت ١٣ مزرعة نموذجية حتي يتم المساهمة في التنمية".









وأكد إبراهيم أن سيناء الان أمن وأمان، بسبب فرص العمل وتلاحم أطياف الشعب علي أرض سيناء من فلاحين وصعايدة واهل سيناء.







