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مرأة

لمرضى الجيوب الأنفية.. علاجات منزلية فعالة لتخفيف الألم والاحتقان

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:16 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
قد يتطلب التهاب الجيوب الأنفية مضادات حيوية إذا أصبحت خطيرة. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا علاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل ببعض العلاجات الطبيعية.

 الجيوب الأنفية غيّر عادات الأكل والشرب لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية. يتسبب الطعام المقلي والأرز والتوابل في ظهور أعراض الجيوب الأنفية، يجب الابتعاد عن الشوكولاتة والسكر ومنتجات الألبان لتجنب التهاب الجيوب الأنفية. 

يمكن أن يسبب تناول المشروبات الباردة مشاكل في الجيوب الأنفية، إذا كنت ترغب في بناء دفاع قوي ضد التهاب الجيوب الأنفية ، يجب أن تستهلك فيتامين أ بكميات كبيرة. يمكنك أيضًا اتباع بعض الخطوات في المنزل لعلاج الجيوب الأنفية.



5 علاجات طبيعية للتخفيف من التهاب الجيوب الأنفية
اشرب الكثير من الماء  البقاء رطبًا وشرب الكثير من السوائل يمنعك من الجفاف. يجب أن تستهلك أكبر عدد ممكن من السوائل لعلاج الجيوب الأنفية. تعمل السوائل على ترقق المخاط وإراحة الممر الأنفي.

خذ البخار  يساعد البخار في تنظيف ممر الأنف المسدود. اغلي بعض الماء واستخدمي منشفة وأضيفي القليل من النعناع في الماء المغلي لراحة أفضل. يريحك من كل الآلام والتهيج الناجم عن الجيوب الأنفية.

شرب الحساء - حساء يخفف الازدحام. يمكنك اختيار طهي الحساء الخاص بك كما تريد ، حسب ذوقك وتفضيلك. يساعد البخار الموجود في الحساء والمكونات الصحية في تنظيف الجيوب الأنفية.

اغسل مجرى الأنف  تُعرف هذه العملية أيضًا باسم الري الأنفي. في هذه العملية ، تحتاج إلى شطف ممر الأنف برفق شديد بمحلول ملحي. يقضي على البكتيريا والفيروسات. توفر هذه العملية الراحة من الازدحام.

استخدم خل التفاح يوفر العديد من الفوائد الصحية والتخلص من التهاب الجيوب الأنفية هو بالتأكيد أحدها. يخفف ضغط الجيوب الأنفية ويجعله أقل إيلامًا. يمكنك شربه بالماء الدافئ أو الشاي.

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