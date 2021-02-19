أمريكا: نجاح أي اتفاق نووي جديد مع إيران يصعب تحقيقه

قال مسئول أمريكي، مساء الخميس، إنه يصعب تصور نجاح أي اتفاق نووي جديد مع إيران ما لم يتناول مسائل إقليمية أخرى.









وأضاف المسئول في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية: "تعليق إيران للبروتوكول الإضافي ومنع عمليات التفتيش المفاجئة سيكون خطوة خطيرة".









وتابع: "هناك الآن فرصة لأول مرة منذ سنوات لإنهاء الضغوط القصوى والعودة إلى الدبلوماسية مع طهران".









