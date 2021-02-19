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إلغاء صحة التوقيع.. شروط جديدة لتسجيل العقارات بالشهر العقاري.. تعرف عليها

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:43 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن القانون الزم المواطنين بتسجيل العقارات من أجل منع أي تلاعبات أو تحايل، منوها إلى أن الملكية لا تنقل إلا بالتسجيل.

واسترسل "إمام" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إن سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: حكم صحة التوقيع يعد دعوة شخصية ولا يتم تسجيلها في الشهر العقاري، منوها إلى أن القانون المعدل ساهم في تسهيل تعامل المواطن مع الشهر العقاري، عن طريق نقل حكم الصحة والنفاذ عن طريق مكتب الشهر العقاري مباشرة.

وأكمل: اللائحة التنفيذية نظمت عملية تقديم الأحكام النهائية أمام الشهر العقاري، مشددا على أن حكم صحة التوقيع لن يتم اعتباره من ضمن القانون.

وأضاف، أن عقد البيع الإبتدائي وصحة التوقيع لن يعترف بهم في أي من المؤسسات الحكومية، وفيما يخص شروط تسجيل الوحدة السكنية، أوضح يجب تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار، بالإضافة إلى حكم صحة ونفاذ نهائي يتم تقديمه للشهر العقاري وعليه يتم اشهاره وتسجيل الوحدة.

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