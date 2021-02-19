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فن

بصورة له مع شيكو.. أحمد فهمى يكشف سبب حبه لـ فصل الشتاء.. شاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:40 ص
صدى البلد
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سيد احمد
كشف الفنان احمد فهمى عن سبب حبه لـ فصل الشتاء وشارك  متابعية بـ صورة له مع الفنان " شيكو " وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". 

وعلق فهمى على الصورة قائلا " انا بحب الشتا عشان لبسه شيك ".

ويشارك أحمد فهمي في مسلسل "قارئة الفنجان"، والذى من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية في مارس المقبل.

ويراهن صناع العمل على تقديم دراما رعب بشكل عصري عن طريق التكنولوجيا التي نعيشها حاليا وأصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية.

العمل يجمع فنانين من مصر والوطن العربي، وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

"قارئة الفنجان" مسلسل عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب تطبيق اسمه "قارئة الفنجان" في قلب حياتهم رأسا على عقب، ويمزج بين الأساطير المخيفة في التراث العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في الحياة.
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