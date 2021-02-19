4 لجان.. التنمية المحلية: بدء خطة تطوير الريف المصرى بأفقر 51 مركزا

قال الدكتور هشام الهلباوى ، المشرف على برامج تطوير الريف المصرى ب وزارة التنمية المحلية، إن قضية تطوير الريف المصرى تعد من أهم الملفات التى تتبناها الدولة المصرية لتوفير بيانات حقيقية عن مشاكل واحتياجات الريف المصرى.





وأضاف "الهلباوى" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الدولة المصرية تقوم فى ملف تطوير الريف المصرى بوضع الخطط ومتابعة تنفيذها عن طريق البيانات الموحدة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء .





وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بجمع بيانات عن احتياجات ومشاكل القرى ووضع خطط لتطوير 51 مركز ووضعها على نظم المعلومات الجغرافية لتدشين نظام متابعة بعد ذلك يختص ب ملف تطوير الملف المصرى .





وأشار إلى أن التنمية المحلية تقوم بتوفير البيانات اللازمة على مستوى التنفيذ على أرض الواقع ، لافتأ إلى أن الريف المصرى يعيش فيه 58 مليون نسمة ، لافتأ إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن تشمل تطوير الملف المصرى خلال 3 سنوات .





وتابع بأن الدولة وضعت معايير بملف تطوير الريف المصرى عن طريق تحديد نسب الفقر والأمية ، وإمداد الخدمات ب الصرف الصحى ، وأكثر القرى التى يوجد بها نسب الهجرة الغير شرعية والبدء بتطوير 51 مركز هذا العام، لافتا بوجود 4 لجان قام بتشكيلها رئيس الوزراء يختصون ب البنية التحتيية، التنمية الاقتصادية ، الحماية الاجتماعية ، المتابعة والتخطيط .





ونوه ببدء خطتهم بحصر ميدانى لكافة القرى والتنفيذيين ودخول المرافق الأساسية كالمياه ، الصرف الصحى ، الاسكان وخدمات الصحة والتعليم ، والطب البيطرى لافتأ إلى أنهم يعملون وفقا للمعايير التخطيطية عن طريق توفير مدرسة لكل 10 آلاف نسمة ، ووحدة صحية وفقأ لنظام التأمين الصحى الشامل .



