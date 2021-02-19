علاء عبد العال: سيراميكا والمصري ينافسان على المربع الذهبي وبيراميدز يبتعد





وأضاف علاء عبدالعال في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن اداء الفريق تحسن عقب عمله على رفع الروح المعنوية للاعبين وبث روح الثقه فيهم مشددا ان الفريق سيشهد تطور في الاداء خلال الفترة المقبلة.





وتابع أنه يحلم بضم اجاي نجم الاهلي واشرف بن شرقي نجم الزمالك ومصطفى محمد نجم جالطا سراي ليكون فريق احلامه ويحقق نجاحات لا مثيل لها.





وأكمل أن محمود شبانة نجم الفريق لاعب رائع ويستحق الانضمام للمنتخب.





اما عن منافسه الدوري فأكد أن الأمر محصور بين الأهلي والزمالك فقط مشددا ان بيراميدز بعيد تماما عن المنافسة





وأكمل ان المصري والجونه وسيراميكا كليوباترا والمقاصة ينافسون على المركز الثالث والرابع.

أكد علاي عبدالعال المدير الفني لفريق اسوان أن تجربته مع فريقه الحالي رائعه ومميزه مشددا انه وافق على قيادة الفريق عقب سلسه من الهزائم وهو ما زاد من صعوبة المهمة.