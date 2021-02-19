حالة الجو الجمعة .. شديد البرودة وسقوط أمطار ودافئ في الجنوب

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، تقديم الإعلامي حسام الحداد والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية بأنَّ الطقس سيكون شديد مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وأن يكون معتدلا شمال الصعيد ودافئا في الجنوب.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم، وستكون درجات الحرارة كالآتي:





القاهرة العظمى 18 والصغرى 9.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11.

مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 11.

سيوة العظمى 16 والصغرى 5.

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 9.

دمياط العظمى 17 والصغرى 10.

الإسماعيلية العظمى 18 والصغرى 9.

السويس العظمى 18 والصغرى 10.

العريش العظمى 17 والصغرى 8.

طابا العظمى 18 والصغرى 11.

سانت كاترين العظمى 8 والصغرى -2.

شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 14.

الغردقة العظمى 21 والصغرى 13.

الفيوم العظمى 18 والصغرى 8.

بني سويف العظمى 18 والصغرى 7.

المنيا العظمى 19 والصغرى 7.

أسيوط العظمى 19 والصغرى 7.

قنا العظمى 20 والصغرى 8.