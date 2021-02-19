غائم جزئيًا.. أحوال الطقس في تونس اليوم

أفادت إذاعة "موزييك إف إم" التونسية، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقّع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى صباح اليوم بين 19 و23 درجة وتصل محليا إلى 25 درجة.
وقالت الإذاعة إنه من المتوقع أن يكون االطقس غائمًا جزئيا بأغلب الجهات، مع وجود رياح قوية من القطاع الجنوبي قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقيّة المناطق.
ولفتت إلى أن البحر سيكون متموّجا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقيّة السواحل.
ويتميز الطقس اليوم في تونس بظهور الضباب كثيف بالشمال والوسط الشرقي خلال الساعات الأولى، ومن المنتظر أن يكون كثيفا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 500 متر.
وتكون الأجواء بقية النهار وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، وتكون الريح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات.