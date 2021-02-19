من بينها الخيانة.. 3 حالات تستوجب تدخل الأهالي فيها بين الزوجين.. شاهد

قالت الدكتورة ريهان الهواري ، استشاري مهارات التواصل ، إن هناك حالة خاصة يستوجب فيها تدخل الأهل بين الزوجين، وهى مشكلات الطلاق والانفصال، والخيانة .





وأضافت الدكتورة ريهام الهواري ، خلال استضافتها في برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في حالات الفضفضة للأصدقاء ، لابد من التفرقة بين الترويح عن النفس ، وإيجاد الحلول ، والأخذ في الإعتبار أن المشكلات ستنتهي وسيظل الطرف الثالث متذكرا للموقف .





ولفتت "ريهام" إلى أن الموضوع عندما يخرج بين الشخصين لا يظل سرا ، ولا يمكن الاعتماد لتدخل طرف غريب ثالث في العلاقة ، وهو ما يسبب مشكلات أكبر .





وأشارت إلى أن دور الأهل يتوقف على توجيه الأزواج على الطريقة الصحيحية لحل الخلافات ، من خلال تهيئة الأجواء المناسبة للصلح بينهم .





وتابعت : لا بد أن يكون الحوار خاليا من العنف اللفظي والجسدي ، والصوت العالي ، وأن ينتهي بالحل الكامل للمشكلة .