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توك شو

من بينها الخيانة.. 3 حالات تستوجب تدخل الأهالي فيها بين الزوجين.. شاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:33 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة ريهان الهواري ، استشاري مهارات التواصل ، إن هناك حالة خاصة يستوجب فيها تدخل الأهل بين الزوجين، وهى مشكلات الطلاق والانفصال، والخيانة .

وأضافت الدكتورة ريهام الهواري ، خلال استضافتها في برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في حالات الفضفضة للأصدقاء ، لابد من التفرقة بين الترويح عن النفس ، وإيجاد الحلول ، والأخذ في الإعتبار أن المشكلات ستنتهي وسيظل الطرف الثالث متذكرا للموقف .

ولفتت "ريهام" إلى أن الموضوع عندما يخرج بين الشخصين لا يظل سرا ، ولا يمكن الاعتماد لتدخل طرف غريب ثالث في العلاقة ، وهو ما يسبب مشكلات أكبر .

وأشارت إلى أن دور الأهل يتوقف على توجيه الأزواج على الطريقة الصحيحية لحل الخلافات ، من خلال تهيئة الأجواء المناسبة للصلح بينهم .

وتابعت : لا بد أن يكون الحوار خاليا من العنف اللفظي والجسدي ، والصوت العالي ، وأن ينتهي بالحل الكامل للمشكلة .
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