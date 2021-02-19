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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 63 رحلة جوية.. تعرف على أبرز الوجهات الدولية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:41 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير شركة مصر للطيران على مدار اليوم، الجمعة، 63 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 5168 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 63 رحله جويه بمعدل 44 رحله دوليه إلى كل من بيروت، چوبا، بغداد، كازابلانكا، ابوظبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، اسطنبول، ميلانو، كوبنهاجن، دبي، أمستردام، روما، موسكو، اثينا، بودابست، البحرين، الشارقة، نيروبي، اديس ابابا، اربيل، الخرطوم،
و 16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5168 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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