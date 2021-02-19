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ديني

امتحانات المعاهد الأزهرية 2021.. ننشر النماذج الاسترشادية لاختبارات جميع المراحل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:56 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن نماذج استرشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية للفصل الدراسي  الأول 2020/ 2021.

كما نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، نماذج لامتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي  الأول تسهيلا على طلاب المعاهد الأزهرية.

ونشرت أيضًا بوابة الأزهر الإلكترونية أرقام جلوس الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية حرصا من الأزهر على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به (كلمة المرور) لمعرفة رقم جلوسه.
لمعرفة أرقام الجلوس من هنا 

وقال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الادارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه استمرارا للخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب؛ فقد تقرر نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

وأضاف عبد العظيم أن الامتحانات سوف تبدأ لجميع المراحل التعليمية في المعاهد الأزهرية في تمام الساعة ٩ صباحا طبقا للجداول التي تم إعلانها بالأمس، علما بأن زمن الإجابة سيكون مدون في ورقة الأسئلة بكل امتحان، وسوف نوافي الجميع بأي قرارات أو أخبار جديدة فور صدورها.

الأجزاء المحذوفة من المقررات
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن الأجزاء المحذوفة من المناهج للصفوف "الرابع، الخامس، السادس" الإبتدائي في المواد الثقافية.

وأوضحت أنه بالنسبة للصف الرابع الإبتدائي، تم حذف دروس "ما أحلى أجواء القرية، القرية المنتجة، ظرف المكان والزمان" في اللغة العربية، ودرس "بناء المسجد النبوي" في التربية الإسلامية، وسورتي "يس، فاطر" في القرآن الكريم، وفي اللغة الإنجليزية تم حذف "time- unit 6- review2- smart- unit4" وفي الرياضيات تم حذف الوحدة الرابعة، وفي العلوم تم حذف حركة الشمس والأرض، وفي الدراسات لم يتم حذف منها شئ.

وفيما يخص الضف الخامس الإبتدائي ، تم حذف دروس "تربية الدواجن، التسامح والعفو، علامات الإعراب والفعل" في اللغة العربية، ودرس "آداب الاستماع إلى القرآن الكريم في القصة، عبد الرحمن والاستعداد" في مادة التربية الإسلامية، وسورة الشعراء من 110 إلى آخر السورة، في القرآن الكريم، وفي مادة اللغة الإنجليزية تم حذف "time:unit6- review2- smart:unit4" وفي مادة الرياضيات تم حذف درس "المجموعات الشاملن- مكلمة المجموعة- الفرق بين المجتوعتين - الاحتمال النظري"، وفي مادة العلوم تم حذف العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية- التوازن البيئي"، وفي مادة الدراسات لم يتم حذف منها شئ.

أما الصف السادس الإبتدائي، تم حذف دروس "يوم لا ينسى - الدين المعاملة" لمادة اللغة العربية، ودروس "حرمة الغش في الدين- البيوع الفصل الخامس" في التربية الإسلامية، وفي القرآن تم حذف سورة الإسراء، أما في مادة اللغة الإنجليزية فتم حذف " time:unit5- review- smart:unit4" ، وفي مادة الرياضيات تم حذف "تطبيقات على حساب المائة، تمثيل البيانات للمنحى التكراري"، وفي مادة العلوم تم حذف درس "الجهار الحركي"، وفي مادة الدراسات تم حذف درس "محمد علي وبناء الدولة الحديثة -مشكلات البيئة الصناعية".

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