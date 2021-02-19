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روبوت مزودة بذكاء صناعي متطور تستطيع الرسم وكتابة الشعر.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:05 ص
روبوت تستطيع الرسم
روبوت تستطيع الرسم وكتابة الشعر
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "روسيا اليوم" تقريرا بعنوان، روبوت مزودة بذكاء إصطناعى متطور تستطيع الرسم وكتابة الشعر.

ووفقا للتقرير، هناك روبوت قادرة على الرسم وكتابة الشعر أيضا، حيث أن الروبوت "أى-دا" تستعمل كاميرات مثبة فى عيونها لترسم لوحات وصور فنية.

الروبوت قادرة أيضا على كتابة الشعر مستوحى من أهم الأدباء فى العالم، صممتها مجموعة علماء من برطانيا بناء على خواريزمات إبتكرها علماء جامعة أكسفورد، فريق "ميمز" المسؤول عن تصميم روبوتات لهوليوود، الذى ساعد فى صنع وجهها وشعرها، وفى عام 2019 عرضت "أى-دا" لوحاتها فى معرض فنى.
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