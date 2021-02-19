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رياضة

كواليس اجتماع موسيماني مع معاونيه بالتتش قبل رحلة تنزانيا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:01 ص
موسيماني
موسيماني
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عبدالحكيم ابوعلم
عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،اجتماعًا مع الجهاز المعاون له باستاد التتش مساء أمس شهدت متابعة بعض المباريات الخاصة بفريق سيمبا التنزاني الذي سيواجه أبناء الرداء الأحمر الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص موسيماني خلال تلك الجلسة علي تدوين بعض الأمور ومناقشة معاونية حول أبرز نقاط القوة والضعف في الفريق التنزاني 

ورغم أن الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة لكن موسيماني عقد إجتماعيين في يومين متتالين مع معاونيه في إستاد مختار التتش بهدف متابعة كل شئ عن سيمبا .
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