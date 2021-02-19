إسرائيل تسجل 3011 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 12 حالة وفاة، و3011 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

ونقل موقع "والاه" العبري، صباح الجمعة، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 743,814 إصابة، بينهم 49,867 حالة نشطة.

وبحسب الموقع، أعلنت الوزارة عن تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بالكورونا في إسرائيل، مما يرفع عدد الوفيات الى 5,521 حالة منذ تفشي الوباء.

ووفقا للموقع، أشارت الوزارة الى أنه تم تطعيم 148 ألف مواطن ضد الكورونا بالأمس، ليرتفع عدد الذين تم تطعيمهم الى 4.25 مليون مواطن.