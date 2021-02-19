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فن

معلومات لا تعرفها عن رشوان توفيق

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:37 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحتفل اليوم الفنان رشوان توفيق بعيد ميلاده الـ 87، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية علي مدار مشواره الفني وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

1-حاصل على بكالوريوس فى معهد الفنون المسرحية.

2-بدأ حياته الفنية كمساعد مخرج فى التليفزيون المصرى، ثم عمل مذيعا.

3-انضم إلى فرقة مسرح التليفزيون، حيث شارك فى مسرحية تحمل اسم "شيء في صدري" إخراج نور الدمرداش، لينطلق بعدها فى مجال الفن.

4-تزوج مرة واحدة من سيدة تدعى أميمة من خارج الوسط الفنى منذ ما يقرب من 60 عاما.

5-أنجب 3 أبناء، وقد تعرض إلى صدمة بعد وفاة ابنه.

6- ابنته المذيعة هبة رشوان، قدمت عددا من البرامج فى التليفزيون المصرى.

7-أكد أنه شاهد الرسول فى المنام، والسيدة العذراء.
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