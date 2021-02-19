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ديني

خمسة وافدين يفوزون في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:50 ص
خمس وافدين يفوزون
خمس وافدين يفوزون في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن
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محمد شحتة
فاز  خمسة طلاب وافدين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الرابعة لعام2021م، دورة المرحوم المغفور له فضيلة الشيخ"محمود خليل الحصري" تحت شعار" الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي" والمنعقدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد.

وحرصت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين على مشاركة هؤلاء الطلاب في فعاليات المسابقة؛ لدعم  الطلاب وتشجيعهم، وإبراز مواهبهم وقدراتهم الفردية المتنوعة والمتميزة، وكما ذكرنا سابقًا شارك في هذه المسابقة 52شابًا يمثلون أكثر من 22دولة، من بينهم21 طالبًا من طلاب معاهد البعوث الإسلامية، وبعد الانتهاء من فعاليات المسابقة، والاستماع إلى جميع المتسابقين، اجتمعت لجنة التحكيم الدولية في المسابقة برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالكريم صالح.

وانتهت إلى النتائج التالية: فوز(15) متسابقًا من بينهم خمس طلاب وافدون تمكنوا من  الفوز في كل فرع من فروع المسابقة الأربعة وأسماؤهم كالتالي:
- الفائز في مسابقة الفرع الأول" حفظ القرآن الكريم كاملًا بقراءة كاملة: الطالب/ محمد الفاتح بن محمد حسنيل من دولة ماليزيا.
- فاز في مسابقة الفرع الثاني (الصوت الحسن في التلاوة المجود) كل من:
 -الطالب/ سيد عبد الراشد من دولة أفغانستان والطالب محمد مصطفى نيانج من دولة السنغال.
- الفائز في مسابقة الفرع الثالث(حفظ القرآن الكريم كاملًا للإناث) الطالبة/سودة ثابتة من دولة أندونيسيا.
- الفائز في مسابقة الفرع الرابع ( الابتهال والإنشاد) الطالب لحسن فتان من دولة الجزائر.

وأثنت لجنة التحكيم على المستوى المتميز للطلاب الوافدين، فضلًا عن إتقانهم للنطق السليم للغة العربية، وأكدوا على مدى إدراك المتسابقين لفهم معاني القرآن وقدرتهم المتميزة في تجويده وتلاوته وعلى براعة أصواتهم.
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