بسبب تراكم الرمال.. انقلاب سيارة على طريق العريش القنطرة

تسببت الكثبان الرملية علي الطريق الدولي العريش/ القنطرة شرق ، محافظة شمال سيناء، بسبب هبوب رياح محملة بالقاهرة علي مدي ثلاثة أيام متواصلة ، في وقوع حادثة سير ،ما ادي الي إصابة ٣ مواطنين اثر انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء ، وتم نقلهم لمستشفى بءر العبد المركزي النموذجي لتلقي العلاج المناسب.

وتلقي مدير الأمن بشمال سيناء، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها على طريق «العريش/ القنطرة شرق» أمام قرية النجاح بداءرة مركز بئر العبد ، وقد أسفر الحادث عن إصابة ٣ أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج اللازم وأخطرت الجهات المعنية.

وتشهد المحافظة ،هبوب رياح باردة مثيرة للاتربه لليوم الرابع علي التوالي ، مصحوبة بانخفاض كبير فى درجة الحرارة وصلت الي درجة الصقيع في مناطق الصحراء بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء ، وكذلك المدن الساحلية بالعريش والشيخ زويد وبءر العبد ورمانه القريه من ساحل البحر المتوسط ، كما انتشرت الغيوم والسحب في سماء مناطق المحافظة وسط توقعات بطول امطار لتخفيف حدة الرياح .



وقد تسبب هبوب الرياح علي مدار الايام الماضيه في تراكم الكثبان الرملية على الطرق الإقليمية الاي اربط القري بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء، وبعض أجزاء من الطريق الدولي العريش /القنطرة شرق، بسبب حركة الكثبان الرملية الأمر الذي يعيق سير العربات، وانعدام الرؤية في بعض المناطق ، مما يتسبب في وقوع حوادث طرق ،كما أدت الرياح الي سقوط عدد من الاسلاك الكهربائية في مدينة الشيخ زويد ، وبعض القري ، وقد سارعت شركة توزيع الكهرباء ، بالدفع بفريق فني لرفع الاسلاك علي الفور حتي لا تسبب في إضرار بشريه بين المواطنين.

وبادر المواطنين في التجمعات و القري والمناطق الناءية علي أطراف المدن إلى تغطية اسقف الغرف والعشش بالمشمع لحماية الأطفال وكبار السن من البرد ومياه الأمطار ، كما لجأ العشرات من المواطنين إلى عمل الأسطح بطريقة مائلة أو تغطيتها بالمشمع للحماية من مياه الأمطار ، علاوة علي عمل خلطة أسمنتية مع البوتمين لعمل عازل لعدم تسرب المياه من الأسقف إلى داخل الغرف.



ومن جانبه .. قرر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المحتملة ، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة خلال الأيام القادمة .

وأكد المحافظ أنه تم التواصل مع رؤساء المدن الحسنة ونخل للتأكيد علي تطهير مخرات السيول وتجهيز المعدات الثقيلة على الطرق الدولية والداخلية الرئيسية ورفع مخلفات الرمال من الطرق أولًا بأول وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بالتداعيات اولا لأول.





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