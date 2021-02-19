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مرأة

أعراض سرطان الرئة المبكرة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:46 م
اعراض سرطان الرئة
اعراض سرطان الرئة المبكرة
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اسماء محمد
معظم حالات سرطان الرئة لاتظهر أي أعراض واضحة حتى تتمكن من الجسم  ، ولكن لحسن الحظ أن بعض المصابين بسرطان الرئة المبكر تظهر عليهم أعراض إذا تمكنوا من ملاحظتها والذهاب للطبيب سريعا وبدأوا فى علاجها فقد تكن فرص النجاة أكبر بكثير .

في بعض الحالات تتشابه اعراض سرطان الرئة مع أعراض امراض اخرى فى الرئة، ومع ذلك ، إذا كان لديك أي من هذه المشاكل ، فمن المهم أن ترى طبيبك على الفور حتى يمكن معرفة السبب ومعالجته ، إذا لزم الأمر.

ونعرض لكم الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة وفقا لما ذكرته الجمعية الامريكية للسرطان:
سعال لا يزول ولا يزداد سوءًا
سعال مصحوب بالدم أو بلغم بلون الصدأ (بصق أو بلغم)
غالبًا ما يكون ألم الصدر أسوأ مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك
بحة في الصوت
فقدان الشهية
فقدان الوزن غير المبرر
ضيق في التنفس
الشعور بالتعب أو الضعف
عدوى مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي التي لا تزول أو تعود مرة أخرى
بداية جديدة للصفير

إذا انتشر سرطان الرئة إلى أجزاء أخرى من الجسم ، فقد يتسبب في:
آلام العظام (مثل آلام الظهر أو الوركين)
تغيرات في الجهاز العصبي (مثل الصداع أو الضعف أو التنميل في الذراع أو الساق أو الدوخة أو مشاكل التوازن أو النوبات) من انتشار السرطان إلى الدماغ
اصفرار الجلد والعينين (اليرقان) من انتشار السرطان إلى الكبد
تورم الغدد الليمفاوية (مجموعة من خلايا الجهاز المناعي) مثل تلك الموجودة في الرقبة أو فوق الترقوة
يمكن أن تسبب بعض سرطانات الرئة متلازمات ، وهي مجموعات من الأعراض 

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