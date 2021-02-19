أعراض سرطان الرئة المبكرة

معظم حالات سرطان الرئة لاتظهر أي أعراض واضحة حتى تتمكن من الجسم ، ولكن لحسن الحظ أن بعض المصابين بسرطان الرئة المبكر تظهر عليهم أعراض إذا تمكنوا من ملاحظتها والذهاب للطبيب سريعا وبدأوا فى علاجها فقد تكن فرص النجاة أكبر بكثير .





في بعض الحالات تتشابه اعراض سرطان الرئة مع أعراض امراض اخرى فى الرئة، ومع ذلك ، إذا كان لديك أي من هذه المشاكل ، فمن المهم أن ترى طبيبك على الفور حتى يمكن معرفة السبب ومعالجته ، إذا لزم الأمر.





ونعرض لكم الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة وفقا لما ذكرته الجمعية الامريكية للسرطان:

• سعال لا يزول ولا يزداد سوءًا

• سعال مصحوب بالدم أو بلغم بلون الصدأ (بصق أو بلغم)

• غالبًا ما يكون ألم الصدر أسوأ مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك

• بحة في الصوت

• فقدان الشهية

• فقدان الوزن غير المبرر

• ضيق في التنفس

• الشعور بالتعب أو الضعف

• عدوى مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي التي لا تزول أو تعود مرة أخرى

• بداية جديدة للصفير





إذا انتشر سرطان الرئة إلى أجزاء أخرى من الجسم ، فقد يتسبب في:

• آلام العظام (مثل آلام الظهر أو الوركين)

• تغيرات في الجهاز العصبي (مثل الصداع أو الضعف أو التنميل في الذراع أو الساق أو الدوخة أو مشاكل التوازن أو النوبات) من انتشار السرطان إلى الدماغ

• اصفرار الجلد والعينين (اليرقان) من انتشار السرطان إلى الكبد

• تورم الغدد الليمفاوية (مجموعة من خلايا الجهاز المناعي) مثل تلك الموجودة في الرقبة أو فوق الترقوة

يمكن أن تسبب بعض سرطانات الرئة متلازمات ، وهي مجموعات من الأعراض



