في 14 معلومة .. كيف حسمت وزارة التعليم مصير امتحانات طلاب المدارس الفنية ؟

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى ، عن تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للتعليم الفني للعام الدراسى 2020/2021 .





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وفيما يلي يلخص موقع صدى البلد تفاصيل امتحانات طلاب التعليم الفني في 14 معلومة كما يلي :





- تشتمل امتحانات التعليم الفنى على شقين وهما ( الامتحانات العملية والمعملية – الامتحانات التحريرية )





- تقرر زيادة الفترة المخصصة لأداء هذه الامتحانات مع تخفيض الزمن المخصص لاداءها بمعدل زمني يومي لا يتعدى الـ3 ساعات يوميًا.





- تعقد هذه الاختبارات مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة لمنع انتشار فيرس كورونا





- يتم أداء الطلاب للامتحانات (العملية والمعملية – التحريرية) خلال الفترة من 27/2/2021 وحتي 11/3/2021





- يتم أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومي بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني





ـ- يكون الزمن المخصص لكل امتحان لطلاب النقل (ساعة واحدة فقط)





- ورقة امتحانات النقل في التعليم الفني لن تحتوي على أكثر من مادة بل تقتصر على مادة الامتحان فقط





- ستتنوع الاسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وأسئلة إعادة الترتيب .. وسيراعى تقليل أسئلة المقال.





ـ- سيتم استكمال أداء الامتحانات العملية والمعملية للطلاب الذين بدأوا هذه الامتحانات قبل إجازة نصف العام، بعد انتهاء الاختبارات التحريرية





- سيتم مراعاة تقسيم الطلاب إلى مجموعات تتناسب مع الأماكن المتاحة لأدائهم هذه الامتحانات العملية والمعملية (معامل - ورش)





- سيكون الزمن المخصص لكل امتحان عملي أو معملي (ساعة واحدة فقط)





ـ- بالنسبة لامتحانات المواد التى لا تضاف إلى المجموع يتم تسليم الطالب ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بالمادة ثم يسلمها الطالب بعد الإجابة عليها في بداية الأسبوع الثانى من بدء الامتحانات مع عمل كشوف لتوقيع الطلاب بالتسليم و التسلم.





- بالنسبة لمدارس التعليم الفني المطبق بها البرامج المطورة والمناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، فسوف يتم استكمال مخرجات التعلم والتقييمات الخاصة بها بعد انتهاء اختبارات المواد الثقافية مباشرة



