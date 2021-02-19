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أخبار البلد

أسعار معقولة وإقبال ملحوظ.. جولة من داخل سوق السمك الجديد ببورسعيد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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سارة عبد الله- إبراهيم قنديل
تشتهر محافظة بورسعيد بالثروة السمكية الوفيرة من خيرات البحر الأبيض المتوسط وبحيرة المنزلة وقناة السويس، ومع افتتاح سوق السمك الجديد تحسنت الوجهة المألوفة لأسواق السمك، أصبحت أكثر نظافة وأكثر إقبالًا على الشراء، سواء من قبل أهالي بورسعيد أو الزوار من مختلف المحافظات.


ورصدت عدسة صدى البلد جولة سريعة من محلات السمك بسوق بورسعيد الجديد، عن أشهر أنواع السمك، ومتوسط الأسعار، وإقبال المواطنين على الشراء.


في البداية، ذكر سمير العربي بائع السمك بإحدى المحلات، أن بورسعيد تشهد انتعاشًا كبيرًا في البيع والشراء خاصةً بعد افتتاح سوق السمك الجديد الذي أضاف واجهة جميلة ونظافة وتنوع للزبون، وعن الأسعار أوضح لنا أنها في المتناول حسب كل صنف، فموسم الشتاء تقل فيه الثروة السمكية عن موسم الصيف، ولكن تتوافر كل أنواع السمك البورسعيدي الشهير، من البوري والقاروص والحنش والجمبري بأحجامه والجندوفلي والسبيط.


وتابع أيمن محمد أن الإقبال مرضي على شراء الأسماك، وخاصة مع اعتدال الأسعار، الجندوفلي ب30 جنيه، أم الخلول ب40 جنيه، البوري من 40 جنيه إلي 70 جنيه حسب أحجامه، والجمبري يبدأ من 120 جنيه، الكابوريا 60 جنيه، والبلطي من 20 إلي 45 جنيه، القاروص والوقار من 90 جنيه.


وأضاف عبده المصري أن السوق يشتمل أيضًا على أفران لشوي الأسماك وإعدادها بطرق شهية على يد شيفات مختصين وبطرق جديدة مبتكرة، ويشهد السوق إقبال الأسر وتجمعات الأهالي خاصة في أيام الإجازات من كل أسبوع.
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