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رياضة

سيمبا التنزاني يتحدى الأهلي: سنخوض المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:25 م
حاجي منارا المتحدث
حاجي منارا المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا التنزاني
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محمد السعيد
أكد حاجي منارا المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا التنزاني، أن فريقه قادر على هزيمة الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال حاجي منارا في تصريحات أبرزتها الصحفة الرسمية لنادي سيمبا التنزاني على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": آخر مرة التقينا فيها مع الأهلي هنا في دار السلام، تفوقنا عليه بهدف دون رد، في مباراة قلنا نعم يمكننا ونجحنا، نحن نسجل دائما في شباك الاهلي في كل مرة نلعب فيها في تنزانيا، ولدينا القدرة على هزيمتهم مرة آخرى".

وتابع:" الأهلي ليس فريقا سهلا، لكننا عندما نقول أننا نستطيع هزيمتهم يعني أننا نعرف مدى عظمته، لكن سيمبا يحب المباريات الكبيرة مثل هذه".

وواصل:" نحن مستعدون عقليا وسنخوض المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز،  لنقترب من هدفنا  بالصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان الأهلي سحق المريخ السوداني بثلاثية دون رد الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى، بينما تغلب سيمبا على فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف.

وتسافر بعثة الأهلي إلى تنزانيا مساء اليوم الجمعة، علي متن طائرة خاصة، لخوض مباراة سيمبا.

ويفقد الأهلي أمام سيمبا التنزاني كل من حسين الشحات للإيقاف من الإتحاد الأفريقي 4 مباريات بعد أحداث إشتباكه مع مصطفي محمد في نهائي دوري الأبطال وكذلك علي معلول ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة.


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