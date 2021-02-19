قصة نجاح شركة جيلي الصينية وكيف حصلت على فولفو من فورد الأمريكية

تعد شركة جيلي الصينية هي واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات ، والتي استطاعت أن تلقى مكانا كبيرا وسط جميع الماركات العالمية ، وذلك بفضل جهود صاحبها الملياردير"لي شوفو"





بدأت قصة لي مع شركة جيلي منذ أن كان مزارع في مقاطعة "تشيجيانج" الصينية وعمل وقتها مصور للسياح الأجانب ، وبعدها ادخر مبلغ كبير واستطاع فتح متجر للكاميرات ، وحقق وقتها نجاح كبير، وهذا ما دفعه لتأسيس مصنع صغير لإنتاج قطع الثلاجات الكهربائية.









بعدها قرر لي الانتقال إلى صناعة السيارات في الثمانينات ، بينما وقفت الحكومة ضده في هذ الوقت، ولكن بعدها بأعوام قام شوفو بعرض صفقة لشركة شاحنات حكومية صغيرة للسجون ، وهو ما أجبر الحكومة على إعطائه تصريح سعي إليه كثيرا





كان لي عاشق للسيارات المرسيدس لدرجة أنه أقدم على أخذ سيارة مرسيدس وفكها وإضافة منصة ومحرك ناقل، وأصبحت تلك السيارة وقتها هي أول سيارة يقوم مؤسس جيلي بتجميعها والتفاخر بها في الشوارع الصينية .





وفي عام 2008 بدأت جيلي محادثات كثيرة مع شركة فورد الامريكية لشراء سيارات فولفو السويدية المملوكة لها، ورغبت جيلي في استغلال الازمة الطاحنة وقتها .





وانتهت الصفقة بنجاح بقيمة 1.8 مليار دولار في 2010 وأصبح شوفو الرئيس غير المتوقع لفولفو ودشن مرحلة تغير عميقة للصانعة السويدية، قفزت فيها مبيعاتها السنوية حوالي ربع مليون سيارة إضافية تحت الإدارة الناجحة والدعم المالي لجيلي، وحاليا تبلغ ثروة شوفو صاحب شركة الجيلي المشهورة 15.6 مليار دولار مما جعله عاشر أغنى شخص في الصين .



