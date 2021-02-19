برلماني يطالب بمحاكمة تامر أمين بعد إساءته للصعايدة

طالب النائب أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ بمحاكمة الإعلامى تامر أمين بعد إساءته البالغة لأبناء وجماهير صعيد مصر مع الوقف الفورى لبرنامجه على قناة النهار.





وأعرب " أبو الدهب " عن اسفه الشديد لصمت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووقوفه متفرجًا وعدم اتخاذ أى موقف ضد تامر أمين مطالبا بفتح تحقيق فورى مع الإعلامى تامر أمين مؤكدًا أن هذا الإعلامى يجعل عادات وقيم الصعيد الأصلية وادعى كذبًا وزورًا انه فى الريف والصعيد يقوم الناس بالخلفة حتى يقوموا اولادهم بالصرف عليهم من خلال تشغليهم فى ورش كما يقوموا بشحن بناتهم الى القاهرة ليعملن خادمات بالمنازل.



