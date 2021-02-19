ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بمحاكمة تامر أمين بعد إساءته للصعايدة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:45 م
تامر أمين
تامر أمين
Advertisements
ماجدة بدوي
طالب النائب أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ بمحاكمة الإعلامى تامر أمين بعد إساءته البالغة لأبناء وجماهير صعيد مصر مع الوقف الفورى لبرنامجه على قناة النهار. 

وأعرب " أبو الدهب " عن اسفه الشديد لصمت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووقوفه متفرجًا وعدم اتخاذ أى موقف ضد تامر أمين مطالبا بفتح تحقيق فورى مع الإعلامى تامر أمين مؤكدًا أن هذا الإعلامى يجعل  عادات وقيم الصعيد الأصلية وادعى كذبًا وزورًا انه فى الريف والصعيد يقوم الناس بالخلفة حتى يقوموا اولادهم بالصرف عليهم من خلال تشغليهم فى ورش كما يقوموا بشحن بناتهم الى القاهرة ليعملن خادمات بالمنازل. 

وأكد النائب أحمد جلال أبو الدهب أن هناك حالة من الاحتقان الشديد لدى جماهير وابناء صعيد مصر بسبب هذه التصريحات السيئة مشيرًا إلى أن جماهير الصعيد لن تهدأ الا من خلال محاكمة تامر أمين ولن يقبلوا أى اعتذار منه خاصة أن هناك المئات من مواطنى الصعيد الذين تقدموا ببلاغات للمستشار حمادة الصاوى النائب العام لمقاضاة تامر امين وكلنا ثقة تامة ومطلقة فى القضاء المصرى الشامخ.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

قناة النهار تعتذر لأهل الصعيد وتفتح تحقيقًا عاجلًا مع تامر أمين

إحنا نسايب.. تامر أمين يعتذر للصعايدة: جزمتكم على رأسي من فوق

أشرف أبو الفضل: تصريحات تامر أمين عن الصعايدة لن تمر مرور الكرام

نقيب الاعلاميين: إيقاف تامر أمين وإحالته للتحقيق

ترشيحاتنا

400 كيلو بموتوسيكل في عز المطر.. حكاية شاب جاء من الفيوم لدمياط من أجل لقمة عيشه.. شاهد

جالاتا سراي يحسم الجدل: لا يحق لأي نادٍ شراء مصطفى محمد من الزمالك

عقوبات رادعة تنتظر تامر أمين بعد إساءته لأهل الصعيد

بعد تصدره التريند.. تفاصيل أزمة تامر أمين مع الصعايدة

طقس الخليج| سحب رعدية في السعودية.. وانخفاض الحرارة بالإمارات والكويت

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات