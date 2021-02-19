لن تصدق أنها كعكة.. صورة لمغني راب في مستشفى تثير الجدل.. شاهد

أثارت صورة لمغني الراب Slowthai حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يظهر المغني البريطاني على سرير في أحد المستشفيات مما أثار تساؤلات عديدة حول وضعه الصحي.





ووفقًا لصحيفة «ديلي ستار» البريطانية ظهرت حقيقة الصورة المتداولة على الفور، والتي أدهشت كل ما رآها حيث تبين أن ذراعي سلوثاي وساقيه صنعتا بالكامل من الكعك بشكل لا يصدق.





صنع الكعكة المثيرة للجدل Ben Cullen والمعروف بلقب « The Bake King» وتعني أن أجزاء الجسم مصنوعة بالكامل من الكيك، والتي كانت في الصور كعكة مصنوعة من الفانيليا وجاناش الشوكولاته بالإضافة إلى عجينة السكر.





وانهالت التعليقات على الصورة الغريبة والمثيرة للجدل للمغني البريطاني، وأبرزها: «هذا مقلق ومخيف للغاية»، «لست متأكدًا من شعوري حيال ذلك»، «لا يمكن أن يصدق بأي طريقة»، «هذا مذهل ولكنه مرعب!».