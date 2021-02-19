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منوعات

كاميرا الموبايل تقود فتاة لإنقاذ طفل من الموت.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:15 م
مراهقة تنقذ طفلاً
مراهقة تنقذ طفلاً من الموت وكلمة السر كاميرا الموبايل
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يارا زكريا
قادت الصدفة البحتة فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا إلى إنقاذ طفل أثناء تنزهها حيث وقع في بركة متجمدة لدرجة أنه لم يستطع الصراخ طلبًا للمساعدة ممن حوله في البيوت.

وفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية رصدت كايتلين توماس أثناء سيرها في منطقة جيفرسون بولاية تكساس الأمريكية وهي تصور نفسها والمناظر الطبيعة حولها بكاميرا هاتفها الولد الصغير في الماء.

قررت الفتاة مساعدته على الفور، وطرقت جميع الأبواب المجاورة؛ لكن لم يرد أحد، ثم اتصلت بخدمة الطوارئ وتحدثت في نفس الوقت إلى جدها الذي أتى فورًا وغطس في الماء بملابسه.

وتمكن جد الفتاة بمساعدة كلبها من إنقاذ الطفل المتجمد، ومن جانبها شاركت الفتاة عملية الإنقاذ المثيرة عبر مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 

وأوضح مدير مكتب المقاطعة الإنجليزية أن الطفل عاد إلى منزل والدته بعد فترة قصيرة، وهو بخير الآن بفضل هذه الفتاة وحسن تصرفها واستجابة جدها لها سريعًا وبمساعدة كلبها أيضًا.   





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